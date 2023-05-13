Есть пострадавшие: в Николаеве из-за удара россиян загорелся жилой многоэтажный дом (видео)

По словам местных властей, из-за таки оккупантов пострадали три человека. Одного из них забрала скорая помощь.

В ночь на 13 мая российские оккупанты атаковали Николаев. В результате прилета начался пожар на местном предприятии, также загорелся первый этаж жилого дома, пострадало здание учебного заведения. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич у себя в Telegram.

По его словам, в результате российской атаки пожар начался в трех квартирах.

"Пожар на предприятии – спасатели работают. Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Что касается пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении", — написал мэр.

Затем он сообщил, что из-за прилета пострадали трое человек.

"Пока известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте", — сказано в сообщении.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram подтвердил информацию о трех пострадавших.

"Без жертв, трое травмированы в жилом доме. Пожар ликвидирован", — написал он.

Также в сети показали видео с места событий.

Напомним, 7 мая оккупационные власти Крыма сообщили о ночных взрывах в Крыму. По словам росСМИ, Вооруженные силы Украины якобы направили в сторону Крымского полуострова более 10 беспилотников.

Также сообщалось, что над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны. По данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог.