Над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны: ни один не достиг цели

По данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог.

Related video

Украинским военным уже больше двух месяцев удается сбивать все российские ракеты и БПЛА, которые захватчики нацеливают на Киев. Об этом Министерство обороны Украины сообщило в Twitter 12 мая.

"Уже более двух месяцев "Стражи киевского неба" работают безупречно – ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", – говорится в публикации.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что с 24 февраля 2022 года в столице прозвучало 740 воздушных тревог. Всего тревоги длились 851 час 38 минут.

Система оповещения о ракетных ударах

3 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что в Киеве начала работу израильская система раннего оповещения о ракетных ударах.

Система определяет ракеты и снаряды всех видов и места, куда они упадут, чтобы уменьшить радиус, где люди могут оказаться в опасности. Она также вычисляет, сколько времени уйдет на поиск укрытия у жителей района.

Израильский комплекс использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Напомним, 11 мая СМИ писали, что украинские силы ПВО практически каждую ночь вынуждены сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе. Однако, если сравнивать с первыми днями полномасштабной войны, противовоздушная защита Украины стала значительно сильней.

9 мая пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что украинский военнослужащий при помощи ПЗРК "Игла" сбил вражескую крылатую ракету Х-55, которая должна была атаковать Киев.