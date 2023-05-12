Украинские силы ПВО почти каждую ночь вступают в схватку с российскими ракетами и БПЛА, — AP

По словам журналистов, Россия хочет истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины до такой степени, чтобы получить превосходство в воздухе и не бояться использовать истребители и бомбардировщики более открыто.

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Украинские силы ПВО практически каждую ночь вынуждены сбивать российские ракеты и дроны-камикадзе. Однако, если сравнивать с первыми днями полномасштабной войны, противовоздушная защита Украины стала куда сильней. Об этом пишет издание Associated Press.

"С помощью западного оружия и растущего опыта украинские средства ПВО добились больших успехов за последние 14 месяцев, спасая инфраструктуру и человеческие жизни и не позволяя России достичь превосходства в воздухе, что является важным шагом, поскольку украинцы готовятся к контрнаступлению", — говорится в материале.

Как рассказал журналистам командир бригады ПВО "Центр" полковник с позывным "Гранит", в первые дни войны казармы его люди понесли большие потери. Так, ВС РФ обстреляли казармы и командные пункты 20 ракетами. Теперь бригаде приходится действовать при помощи мобильных групп. Они используют тактику "стреляй и убегай".

По словам "Гранита", сейчас украинская ПВО сбивает примерно 90% целей, которые выпускают в сторону Украины российские оккупанты.

"Киев защищен", — сказал он.

Сообщается, что двумя ключевыми вооружениями, используемыми Украиной, были советские системы большой дальности С300 и средней дальности "Бук". Однако ВСУ вооружаются и западными системами, такими как IRIS-T и NASAMS. Кроме того, союзники также поставили SAMP/T европейского производства и ракеты HAWK американского производства, а в прошлом месяце добавил две батареи ЗРК Patriot.

Издание пишет, что некоторые аналитики предполагают, что Россия хочет истощить ресурсы противовоздушной обороны Украины до такой степени, чтобы получить превосходство в воздухе и не бояться использовать истребители и бомбардировщики более открыто.

Солдат с позывным "Жук", сбивший российский вертолет над Киевом в первый день войны, сказал, что успех придал ему уверенности, на которой он все еще держится.

"Я понял, что это еще не конец, что мы можем бороться", — сказал он.

По его словам, российские войска не такие страшные, как ему казалось раньше.

Напомним, что командир ВСУ рассказал, кто первым сбежал с поля боя в Бахмуте. По словам украинского защитника, российские военные из регулярных войск храбро сражались в ближнем бою. ВСУ потребовалось больше двух часов, чтобы взять их в окружение и заставить сдаться.

Также сообщалось, что майор ВСУ оценил действия Сил обороны Украины вблизи Бахмута. Бывший командир полка АЗОВ объяснил, что у российских войск хватает снарядов. По его словам, продолжаются динамичные события на южном и северном флангах Бахмута.