ВСУ нанесли удар по академии МВД в оккупированном Луганске, — росСМИ (видео)

В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.

13 мая произошел взрыв в бывшей академии МВД в поселке Юбилейный Артемовского района Луганска. Об этом сообщают российские средства массовой информации.

Как уверяет пропагандистский телеканал Russia Today, ссылаясь на собственного корреспондента, Вооруженны силы Украины с помощью ракеты или беспилотника нанесли удар по старой академии МВД, где с 2015 года "располагались военные". Само учебное заведение сейчас работает в центре Луганска.

После взрыва в городе сработала система ПВО и пропал Интернет. Сообщается также, что в зданиях выбило стекла, а автомобили повреждены осколками.

Взрыв в Юбилейном подтвердил так называемый "глава ЛНР" Леонид Пасечник. Российский сенатор от "ЛНР" Дарья Лантратова заявила, что в результате взрыва госпитализированы два человека. Генштаб ВСУ пока не прокомментировал происшествие.

Военный эксперт и отставной "подполковник ЛНР" Андрей Марочко заявил агентству "РИА Новости", что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать крылатые ракеты Storm Shadow. Он обратил внимание, что Луганск находится более чем в 135 км от линии фронта, поэтому боеприпас должен быть достаточно дальнобойным. "Известия", в свою очередь, опубликовали снимки "обломков ракеты" с надписью Storm Shadow, якобы найденные на месте взрыва.

"Обломок" ракеты Storm Shadow, показанный пропагандистами Фото: "Известия"

12 мая в Луганске прогремели два взрыва, причина которых остается загадкой. Жители города заявили, будто видели летящую ракету и слышали характерный звук. По информации СМИ, удары были нанесены по нефтебазе и заводу "Полипак", где оккупанты оборудовали пункт снабжения для ВС РФ. Россияне уверяют, что тогда украинцы также запустили ракеты Storm Shadow.

В тот же день появилась информация, что во время обстрела в Луганске был ранен депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий. По словам самого политика, он получил легкое ранение. Власти "ЛНР" уверяют, якобы вместе с Водолацким пострадали шестеро детей.

11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине Storm Shadow. Ракеты большой дальности помогут украинским военным наносить удары на расстоянии более 250 км.