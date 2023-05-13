В оккупированном Луганске ранен депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий (видео)

Местные пропагандисты заявили, что у депутата легкое ранения и с ним все в порядке.

Related video

Вечером 12 мая в оккупированном Луганске ранения получил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий. Об этом сообщил пропагандистский канал "ДОН 24"

"Герой ЛНР, кавалер ордена Мужества, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками попал под обстрел, когда находился на территории республики", — написали пропагандисты.

Затем они сообщили, что связались с Водолацким. Тот сказал, что у него ранение легкое и с ним все в порядке.

Также это подтвердили в представительстве так называемой "ЛНР" в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Кроме того, там написали, что якобы вместе с Водолацким ранения получили некие "шестеро детей".

В Луганске был ранен Виктор Водолацкий

Кто такой Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий — это депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия". Атаман Войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", имеет звание казачьего генерала. Находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран. В так называемой "ЛНР" его наградили званием "героя".

Напомним, что 12 мая в оккупированном Луганске прозвучали взрывы. По предварительной информации, были нанесены удары по заводу "Полипак", который использовался как пункт снабжения ВС РФ, и нефтебазе.