В окупованому Луганську поранено депутата Держдуми РФ Віктора Водолацького (відео)

Місцеві пропагандисти заявили, що у депутата легке поранення і з ним усе гаразд.

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Увечері 12 травня в окупованому Луганську поранення отримав депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький. Про це повідомив пропагандистський канал "ДОН 24"

"Герой ЛНР, кавалер ордена Мужності, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками потрапив під обстріл, коли перебував на території республіки", — написали пропагандисти.

Потім вони повідомили, що зв'язалися із Водолацьким. Той сказав, що в нього легке поранення і з ним усе гаразд.

Також це підтвердили у представництві так званої "ЛНР" у Спільному центрі контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того, там написали, що нібито разом із Водолацьким поранення отримали якісь "шестеро дітей".

У Луганську було поранено Віктора Водолацького

Хто такий Віктор Водолацький

Віктор Водолацький — це депутат Держдуми РФ, член фракції "Єдина Росія". Отаман Войскового козацького товариства "Всевелике військо Донське" має звання козачого генерала. Знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Великобританії та інших країн. У так званій ЛНР його нагородили званням героя.

Нагадаємо, що 12 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. За попередньою інформацією, було завдано ударів по заводу "Поліпак", який використовувався як пункт постачання ЗС РФ, і нафтобази.