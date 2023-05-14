"Бардак у оккупантов": авиакатастрофу в Брянской области устроила российская ПВО, – ВС ВСУ

Ударная авиагруппа осуществляла атаку территории Украины с севера. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, планы захватчиков сорвались — авиация "нарвалась на неприятности".

Авиакатастрофа в Брянской области 13 мая случилась благодаря успешной работе российских сил ПВО. Об этом сказал в эфире единого телемарафона 14 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Задействовались вертолеты, ударная авиационная группа осуществляла атаку Украины с севера Брянской области. Они это делают каждый день. Совершали удары управляемыми авиабомбами. Нарвались на какие-то неприятности. Хотели бомбить наших мирных людей, мирные регионы", — пояснил Игнат.

Игнат говорит об авиакатастрофе в Брянской области с 5-й минуты

Спикер Воздушных сил уточнил, что кроме сбитых боевых самолетов Су-34 и Су-35, а также двух вертолетах Ми-8 ВКС России речь может идти и о третьем потерянном вертолете.

"Черный день авиации — они это признали. Есть даже анализ — кто виноват и кого они собираются за это увольнять, наказывать за этот бардак. Приятно читать такие новости от врага", — добавил Игнат.

Напомним, что после авиакатастрофы у населенного пункта Клинцы Брянской области никто из членов экипажей не выжил. Известно о 9 погибших военных, местная жительница получила смертельные ранения падающими обломками.

Российские медиа писали, что истребители и вертолеты сбили зенитные ракеты, возможно, работал ЗРК "Панцирь".

В Офисе президента Украины также комментировали авиакатастрофу в Клинцах. В России, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, началась "контрСВО", которая будет только нарастать.