Выборы в Верховную Раду этой осенью могут не состояться: Зеленский назвал причину

По словам украинского президента, если в Украине будет действовать военное положение до даты очередных выборов в ВР, то их не будут проводить. Раньше это же говорил спикер парламента Руслан Стефанчук — невозможно обеспечить безопасность избирателей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очередных выборов в Верховную Раду не будет из-за действия в Украине военного положения. Об этом лидер государства сказал в интервью The Washington Post, текстовая версия которого была опубликована 13 мая.

На вопрос журналиста, будут ли парламентские выборы в Украине этой осенью президент ответил, что по Конституции какие-либо выборы запрещены во время действия военного положения. Однако если до этого времени военного положения не будет, то выборы проведут.

"Ну, в законе написано, что согласно Конституции Украины, после окончания военного положения, по-моему, через 90 дней, проводятся выборы. Что-то такое. Я точно не помню", — подытожил Зеленский.

2 мая народные депутаты Украины поддержали продление срока действия военного положения в Украине еще на 90 дней. В настоящее время закон ожидает подписи Владимира Зеленского. По закону, очередные выборы народных депутатов в Верховную Раду должны пройти 29 октября 2023 года.

Напомним, 20 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что выборы в парламент в условиях военного положения невозможно проводить, поскольку есть оккупированные территории и опасность для граждан.

8 мая в пресс-службе парламента сообщили о подготовке законопроекта о зарплатах военным. В частности, предусматривается премия за участие в наступательных операциях.