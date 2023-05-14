Создание коалиции истребителей: Зеленский назвал одну из целей заграничных поездок

По мнению украинского лидера, успеха в вопросе поставок боевой авиации все же удастся достичь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визитов в другие страны ведутся работы по созданию коалиции истребителей для украинских Воздушных сил. Об этом он сказал 14 мая во время совместной пресс-конференции с Олафом Шольцом в Берлине.

Сегодня украинский президент находится в Германии, где проводит ряд встреч. По словам Зеленского, вопрос создания коалиции самолетов будет обсуждать с канцлером Шольцом.

"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты в столице Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех", — сказал президент Украины.

Зеленский также добавил, что сейчас преимущество в небе на российской стороне, поэтому Украине следует стать мощной силой в воздушном пространстве. Также Олаф Шольц добавил, что Германия направляет свою поддержку для того, чтобы усилить украинскую возможность защитить территории и заставить РФ уйти с территории Украины.

Напомним, 10 мая летчики ВСУ заявили, что F-16 позволили бы Воздушным силам действовать за пределами систем ПВО российских кафиров, потому что сейчас приходится действовать на "острие ножа".

9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у них проходят дебаты о возможной передаче Украине истребителей F-16.