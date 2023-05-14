"Логистика второй армии мира": "Буханка" буксирует беспилотный робот "Маркер" (видео)

Российская разработка, как утверждают в телеграм-каналах РФ, следует на линию фронта.

В сети появилось видео, как российская "Буханка" перевозила работа "Маркер" на фронт. Об этом передает Фокус.

На опубликованных кадрах видно, что УАЗ "Буханка" взял на буксир российскую беспилотную платформу "Маркер". По некоторым данным, машины едут в зону боевых действий. Таким образом перевозят роботехнический комплекс, являющийся свидетельством плохой логистики в ВС РФ.

Стоит отметить, что у "Маркера" в ролике нет вооружения.

Что известно о "Маркере"?

В РФ начали разрабатывать "Маркер" в 2018 году. Ее создавала компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований. Завершили работы в 2022 году, в этом же году машину показали на выставке вооружений. Утверждается, что с февраля 2023 разработку тестируют на войне против Украины. Однако в мае исполнительный директор компании "Андроидная техника" Евгений Дуров говорил, что "Маркер" вот-вот отправят на войну. Надо будет научить экипажи, а потом использовать их в боевых действиях.

Известно, что есть несколько вариантов "Маркера":

разведывательный комплекс с дронами на борту;

боевая машина с пулеметами или ПТРК, или автоматическим гранатометом;

транспортная.

Также в РФ заявляют, что машина способна развивать скорость до 80 км/ч, а его дальность хода должна быть около 60 часов или 1000 км.

Напомним, 18 апреля росСМИ писали, что робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе с боеголовкой около 600 граммов.

31 марта в РФ заявляли, что "Маркер" получил систему ПТРК "Корнет". Установлены сразу 4 пусковые установки.