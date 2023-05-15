Может ли российская ПВО перехватить ракеты Storm Shadow: ответ эксперта (видео)

Паника оккупантов, как говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко, связана с возможностями вооружения, которое нам предоставили британские союзники. Ракеты способны обойти даже самые современные системы защиты неба.

На прошлой неделе Великобритания впервые за полномасштабную войну предоставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. 14 мая в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, сможет ли их перехватить российская система ПВО.

По его словам, ракеты, которые нам предоставила Великобритания, могут не только эффективно поражать цели на больших расстояниях, но и способны обойти даже самые современные российские системы ПВО.

"Почему у оккупантов паника? Прежде всего это связано с тем, что ракеты имеют возможность полета на сверхнизких высотах – от 30 м, а дополнительные системы позволяют им высокоэффективно огибать рельеф. У российских средств ПВО, в частности условно современных, таких как С-400, возможность обнаружения и уничтожения объектов начинается с планки 40 м. То есть эти ракеты фактически находятся в недосягаемости – и если говорить о вероятности сбития таких – это должен быть какой-то уникальный случай", — говорит Александр Коваленко.

Отдельно обозреватель отметил, что хоть Украина и рассчитывала на помощь от США в виде дальнобойных ракет ATACMS, британские Storm Shadow оказались ни чем не хуже, а в некоторых аспектах и вовсе превосходят вышесказанные.

Главным преимуществом является даже не дальность от 300 до 500 километров, говорит Александр Коваленко, а достаточно мощная боевая часть в виде 450 кг проникающего бронебойного типа.

"То есть они уничтожают укрепленные объекты, им подвластно уничтожение опорных и командных пунктов, объектов, которые защищены дополнительно от ударов обычными типами вооружений", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая сообщалось, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. По информации источника, новый пакет помощи значительно расширяет ударный потенциал ВСУ накануне контрнаступления, однако использовать оружие вне Украины — запрещено.

12 мая в РФ пригрозили новыми отравлениями в Великобритании за поставки Storm Shadow Украине. Пропагандистка Маргарита Симоньян считает, что это плохая новость и очень ее расстраивает.