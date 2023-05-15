В Луганске прогремели взрывы: оккупанты сообщают о прилете Storm Shadow (видео)

В нелегитимной администрации утверждают, что целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов. Жертв или пострадавших в результате ракетного удара якобы нет.

Во временно оккупированном Россией Луганске с самого утра понедельника, 15 мая раздалось несколько взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые публикуют кадры оттуда.

Областной центр Луганской области, который уже 9 лет находится под контролем российских оккупантов, подвергся ракетной атаке.

Представитель оккупационной администрации Родион Мирошник считает, что целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

"Два прилета в район автовокзала в Луганске. Первый взрыв глухой, возможно болванка упала, а второй раскатистый как 100% прилет. Возможно, что целью удара была территория бывшего авиационного училища штурманов. Район училища штурманов, которое было ликвидировано еще в конце 90-х. Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса. Вероятнее всего удар нанесен британско-французскими ракетами Storm Shadow! Схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганску", — говорится в сообщении.

При этом, местные "власти" отметили, что в результате взрывов пострадавших и жертв нет.

Зафиксированы взрывы и на территории временно оккупированного Токмака в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам там прозвучала целая серия взрывов.

"Понедельник оккупантов Токмака Запорожской области начинается "тревожно". А как неделю начали, так ее и проведут. Уточняем детали, где взрывается", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая росСМИ сообщали, что ВСУ якобы нанесли удар по академии МВД в оккупированном Луганске. В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.