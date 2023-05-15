Чешские волонтеры собрали на РСЗО Vampire и 365 реактивных снарядов для ВСУ (фото)

RM-70 прошла капитальный ремонт и готова к использованию. Волонтеры собирали средства в рамках инициативы "Подарок Путину".

В рамках волонтерской инициативы "Подарок Путину" чешские волонтеры собрали 2,3 млн долларов, чтобы приобрести РСЗО RM-70 Vampire и боеприпасы для них. Об этом сообщается на странице сбора в твиттере.

За два с половиной месяца волонтеры аккумулировали 2,3 млн. долларов. Всего 19 165 людей и компаний приняли участие в сборе. Таким образом, для украинской армии закупят одну реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire с 365 ракетами для нее. Заявляется, что установку отправят в Украину в ближайшие недели.

Сбор был инициирован к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины. Установка прошла капитальный ремонт на заводе STV Group. По словам соавтора проекта Мартина Ондрачека, Vampire выбрали из-за простоты освоения и доступности машины.

Пусковая установка прошла капитальный ремонт

RM-70 Vampire – это разработка времен Чехословакии, которую потом начали производить в Чехии. Она является аналогом советского БМ-21 "Град", однако имеет другое шасси и гидравлическое устройство для более быстрого перезаряжания пусковой установки. Для RM-70 подходит вся номенклатура советских реактивных снарядов. Раньше их уже передавали в ВСУ.

Напомним, 7 апреля в ВСУ показали работу на фронте РСЗО Vampire, который прозвали "Кровосісь".

23 марта чешские волонтеры собрали на пусковую РСЗО Vampire. Но продолжили сбор для закупки боеприпасов.