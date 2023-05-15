Украина получит сотни новых британских БПЛА с дальностью полета свыше 200 км

Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что украинские защитники нуждаются в постоянной поддержке западных союзников, чтобы защититься от шквала российских атак.

В Офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон передаст Киеву сотни новых ударных беспилотников, имеющих радиус действия более 200 км. Об этом 15 мая сообщили журналисты агентства Reuters.

В публикации отмечается, что британский лидер сегодня в понедельник подтвердил поставку в Украину сотен ракет для ПВО и беспилотных авиационных систем.

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной войне. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества, чтобы защититься от шквала неослабевающих и неизбирательных атак, которые уже более года являются их повседневной реальностью", — заявил перед встречей Сунак.

Об этом стало известно перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, который должен состояться 15 мая. В рамках поездки украинский лидер уже встретился с ключевыми европейскими союзниками в преддверии ожидаемого крупного контрнаступления Украины против российских войск.

В соцсетях Зеленский написал, что Великобритания является лидером в расширении возможностей украинских вооруженных сил. И сотрудничество двух стран продолжается.

"Сегодня — Лондон. Великобритания — лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится. Встречусь с моим другом Риши. Проведем предметные переговоры тет-а-тет и делегациями", — отметил Зеленский.

Напомним, председатель Комиссии по иностранным делам Великобритании Алисия Кернс 11 мая прокомментировала поставки дальнобойных ракет Storm Shadow. По ее словам союзники, Украины должны сделать все, чтобы уравнять возможностей украинских защитников, которые противостоят хорошо вооруженному террористическому государству.

По мнению обозревателей Defense Express, предоставление Великобританией дальнобойного вооружения в виде ракет Storm Shadow, открывает новые перспективы перед ВСУ, поскольку на Западе есть еще не менее 4 дальнобойных крылатых ракет с аналогичными характеристиками. Одна из них — ракета AGM-158 JASSM, созданная с применением стелс-технологий.