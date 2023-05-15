Нечестный посредник: Китаю без разницы, какая сторона одержит победу в Украине, — CNBC

Американские политологи считают, что Пекин имеет свои корыстные интересы и вступает в дипломатическую авантюру, чтобы завоевать больше геополитических очков в противовес США.

Китай неоднократно говорил о своей нейтральной позиции относительно войны в Украине и стремился позиционировать в качестве мирного посредника. Однако на самом деле Пекину не так важно, кто победит в этом конфликте и в какой форме будет заключено мирное соглашение, поэтому назвать Китай "честным посредником" затруднительно. К такому выводу пришли политические аналитики американского канала CNBC.

В публикации отмечено, что с самого начала полномасштабного вторжения в Украину Китай оставался "достаточно близко" к РФ, отказываясь осуждать военную агрессию, поскольку Пекин идеологически близок Москве в вопросе "многополярного мира".

Позже китайская сторона предложила свой план мирного урегулирования ситуации в Украине, поскольку все же стремится к тому, чтобы российско-украинская война скорее закончилась. Однако несмотря на то, что Пекин пытается позиционировать себя как честный миротворец, который может положить конец одному из самых кровавых конфликтов в Европе за последние десятилетия, такая позиция сомнительна.

"Есть вопросы относительно предполагаемого нейтралитета Китая, его дипломатических навыков и, в итоге, его конечной цели в качестве посредника", — отмечают аналитики телеканала.

По их мнению, Китаю все равно кто одержит победу в Украине — для Пекина более важно то, что в глазах международного сообщества он может выглядеть партнером, посадившим Россию и Украину за стол переговоров и способствовал прекращению войны.

"Китай больше сосредоточен на завоевании мира, чем на том, кто выиграет войну между Россией и Украиной. Пекин также хотел бы, чтобы его считали жизненно важным для восстановления Украины и ключевым игроком в более широком восстановлении Европы после конфликта", — сказал CNBC эксперт по Китаю в Институте Брукингса Райан Хасс.

Профессор политологии из нью-йоркского Государственного университета Олбани Ченг Чен убеждена, что попытка Пекина организовать переговоры между воюющими сторонами не лишен корыстных интересов. КНР вступает в эту дипломатическую авантюру не из альтруистических соображений, и так как он позиционирует себя сверхдержавой, у руководства страны есть все стимулы продемонстрировать свою дипломатическую силу в качестве глобального посредника.

"Кроме того, Китай может еще больше привлечь Россию на свою сторону, если ему удастся заключить сделку, которая спасет лицо России", — добавила она.

Существует еще одна причина того, что Китай ищет геополитическую выгоду в этой ситуации. Дело в том, что в случае успеха в организации российско-украинских переговоров в лице стран Южной Америки, Африки и Азии и Океании, Китай может завоевать дополнительный авторитет.

"Чтобы заручиться поддержкой этих стран, Китай хочет укрепить свой имидж миротворца в противовес подходу США, которые "подливают масла в огонь", — подытожила Чен.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Пекин может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений РФ. Более того украинская сторона в этом заинтересована, однако ни один мирный план, убежден глава МИД, не должен предполагать территориальных уступок со стороны Украины.