Осталось около $6 миллиардов: Белый дом обсуждает новый пакет помощи Украине, – Politico

По словам источника издания в высокопоставленных кругах, неясно, какие перемены могут произойти в потребностях Киева в связи с контрнаступлением, но в Вашингтоне готовы поддерживать Украину "в течение длительного времени".

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает выделение новых средств, которые направят на помощь Украине. Об этом идет речь в материале Politico.

"Белый дом обсуждает новый пакет (помощи – ред.), и он будет составлен таким образом, чтобы поддержка Украины продолжалась", – рассказал изданию анонимный источник из администрации Байдена.

Он отметил, что пока неясно, какие перемены могут произойти в потребностях Киева во время или после контрнаступления, но администрация США "полностью привержена" поддержке Украины во время и после борьбы "в течение длительного времени".

В то же время, пишет издание, предложение Белого дома о выделении новых средств на помощь Киеву может вызвать с дискуссии. Это объясняется изменением состава Конгресса с тех пор, как в декабре было одобрено выделение 45 млрд долларов на помощь украинцам.

"В пакете помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около 6 миллиардов долларов", – уточняет Politico.

Напомним, 15 мая Фокус разбирался, как изменится поддержка Украины в случае избрания Трампа президентом США. Несколько дней назад 45 президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN отказался назвать Владимира Путина военным преступником и не ответил на вопрос, кого хочет видеть победителем в войне России против Украины.

В этот же день СМИ сообщали, что американские разработчики планируют отправить в Украину дроны Jump 20, способные лететь с нагрузкой в 13,6 кг до 185 км. БПЛА оснащаются отсеком полезной нагрузки и имеют защищенную аппаратуру передачи данных.