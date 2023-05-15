Больше оружия и поддержки: Зеленский подвел итоги турне по странам Европы (видео)

По словам украинского лидера, победу нашей страны удалось сделать ближе. Украина получила поддержку своей формулы мира, а также вступления в ЕС и НАТО.

Результатом поездки президента Владимира Зеленского в ряд европейских стран станет большее количество оружия и политической поддержки для Украины. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к нации.

"Три долгих дня – и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен – гораздо сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что в ходе своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию он встретился с лидерами этих стран, и Папой Римским Франциском. Также он наблюдал за подготовкой украинских бойцов и осмотрел военную технику, которую уже используют или будут использовать Силы обороны Украины.

"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил Италию за помощь в защите украинского неба и жизней людей, Германию – за самый крупный оборонный пакет с системами ПВО IRIS-T, Францию – за новые возможности для наших военных противостоять российскому террору и за дополнительную технику, а Британию – за договоренности об обучении украинских летчиков и дальнобойные ракеты.

Глава государства отметил, что сейчас создается коалиция для обучения украинских пилотов, и он рассчитывает на поддержку Франции и других союзников.

"Итак, главные результаты за эти дни – новое оружие для Украины, уважение к украинцам, нашу победу удалось сделать ближе", – резюмировал он.

Напомним, по информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 мая провели переговоры о создании "коалиции истребителей".

14 мая президент Украины прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых говорили о помощи, которую Париж предоставляет Киеву, о передаче боевой авиации, а также о вступлении в НАТО.