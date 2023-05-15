Ждут экипажи ВСУ: в Германию доставили более 30 танков Abrams (фото)

Американские танки прибыли в учебный центр Граффенвер и скоро будут выполнять боевые задачи в Украине. Машины способны изменить ход большой войны, но они не станут "серебряной пулей", предупреждал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Американские танки Abrams доставили в Германию, украинским военным предстоит пройти на них обучение. Об этом сказал 15 мая на брифинге спикер Пентагона Патрик Райдер.

По его сведениям, 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер. Там они будут ожидать начало подготовки к обучению танковых экипажей ВСУ.

"Украинские экипажи приедут в течение нескольких недель", – добавил военный.

Министр обороны Ллойд Остин 11 мая сообщал подкомитету Сената по ассигнованиям на оборону, что США перебросили несколько танков для участия в боевых действиях в Украине, писало агентство Associated Press.

Ожидается, что обучение продлится около 10 недель. Танки США поставят в Украину ранней осенью, как только войска закончат обучение, говорил журналистам агентства высокопоставленный чиновник.

"Танк M1A2 Abrams изменит ход войны, но он не является серебряной пулей", — предупреждал в апреле глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

Напомним, что американские СМИ писали об опасении Пентагона насчет попадания в руки войск РФ секретного оборудования с танков Abrams. Поэтому с танков снимают "чувствительные" технологии перед их отправкой в Украину.

Сенаторы Том Коттон и Ангус Кинг 27 апреля заявили о недовольстве медлительностью в процессе передачи танков Abrams в руки ВСУ накануне планируемого контрнаступления.

Associated Press 21 апреля сообщало, что экипажи ВСУ начнут учения на танках Abrams в начале июня этого года, тренинги продлятся около 10 недель.