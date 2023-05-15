Взрыв в Луганске: "врио главы МВД ЛНР" Корнет перенес тяжелую операцию, — росСМИ

По информации главы Луганской оккупационной администрации, в результате взрыва в барбершопе пострадало семь человек, четверо из них — в тяжелом состоянии.

В понедельник, 15 мая, "врио министра внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после ранений, полученных в результате взрыва в центре Луганска. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал бывший "советник" Корнета Виталий Киселев.

"Сейчас состояние Игоря (Корнета — ред.) стабильное. Необходимо еще какое-то время, чтобы точно судить о его состоянии. Врачи говорят о выполнении сложной операции," — сказал он.

Также издание сообщает со ссылкой на "правоохранительные органы", что в результате покушения на Корнета погиб прохожий.

"Врио главы ЛНР" Леонид Пасечник написал в Telegram, что в результате взрыва пострадало семь человек. Четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии, среди них парень 17 лет, а также "врио министра внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

Покушение на Корнета: что произошло?

Как сообщали росСМИ, взрыв произошел в салоне красоты в центре Луганска. В результате Корнет был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации российских источников, на место взрыва в Луганске прибыли несколько карет скорой помощи, а также военные армии РФ.

"Взрыв прогремел в барбершопе на улице Демехина, расположенном рядом со зданием государственной телерадиокомпании и в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. По словам врио главы республики Леонида Пасечника, это был подрыв", — заявляют россияне.

Предварительно агентство ТАСС сообщало, что в помещении якобы взорвалась граната.

Что известно про Игоря Корнета?

Игорь Корнет занимает должность "главы МВД" так называемой "ЛНР" с августа 2014 года.

В ноябре 2017 года Игорь Плотницкий, который тогда был главой так называемой "ЛНР", решил уволить Корнета с поста "главы МВД". Корнет отказался уходить в отставку. На следующий день на улицах Луганска появились лояльные Корнету вооруженные люди, которые взяли под контроль административные здания. Вскоре Плотницкий уехал в Москву и ушел в отставку с поста главы анклава пророссийских боевиков.

Напомним, 15 мая во временно оккупированном Россией Луганске с самого утра раздалось несколько взрывов. В оккупационной администрации заявили, что целью обстрела могла быть территория бывшего авиационного училища штурманов.

13 мая росСМИ сообщали, что ВСУ якобы нанесли удар по академии МВД в оккупированном Луганске. В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.