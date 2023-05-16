Обстрел Киева 16 мая: первые подробности российской ракетной атаки

По данным столичного мэра Виталия Кличко, в результате атаки ВС РФ пострадали люди, а также были повреждены здания и автомобили. Обломки ракет упали в нескольких районах города.

В ночь на 16 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины. В украинской столице прозвучала серия взрывов, сообщил корреспондент Фокуса.

Вскоре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что в Киеве работает противовоздушная оборона, а также призвал украинцев не снимать и не выкладывать видео с вражеской атакой.

По данным Киевской городской военной администрации, падение обломков зафиксировано в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах украинской столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прозвучали в Соломенском районе. Кроме того, в Шевченковском районе столицы на территорию зоопарка, упали обломки ракеты.

По словам столичного мэра, из-за падения обломков российской ракеты в Соломенском районе загорелись несколько автомобилей и повреждено здание площадью 200 квадратных метров.

Городской глава также отметил, что в результате падения обломков ракеты в Дарницком районе, повреждены два автомобиля. В лесопарковой зоне этого района столицы также зафиксированы обломки беспилотника.

Информацию о падении обломков на автомобили в Дарницком районе также подтвердили в КГВА.

По словам Виталия Кличко, предварительно известно о троих пострадавших из-за российской атаки в Соломенском районе Киева.

Позже мэр также сообщил, что о работе украинской ПВО по вражеским беспилотникам к югу от Борисполя.

Напомним, что в субботу, 13 мая, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, ранены еще 10.

Ранее, 13 мая, Хмельницкая область подверглась вражескому обстрелу. Под удар оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры и промышленные объекты, а также многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

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