"Смерть повсюду": жители Херсона рассказали, как живут под ежедневными обстрелами россиян

По словам заместителя мэра города Галины Луговой, на прошлой неделе в городе из-за российских обстрелов погибли 27 человек, 40 получили ранения.

Related video

После деоккупации Херсона осенью 2022 года местные жители не смогли насладиться благами освобождения, так как теперь российские оккупанты обстреливают город с другого берега Днепра. Об этом рассказали городские жители журналистам The New York Times.

"Смерть повсюду", — сказала заместитель мэра города Галина Луговая.

По ее словам, на прошлой неделе в городе из-за российских обстрелов погибли 27 человек, 40 получили ранения.

"Враги – это животные," — сказала она журналистам.

Как рассказала Тамара Смолярчук, которая потеряла сестру и мать из-за обстрела, заявила, что не может понять, почему россияне так жестоки.

"Каждый день они убивают нас", — сказала женщина.

В материале сказано, что многие местные жители считают, что беспощадные обстрелы – это месть России за то, что она не смогла удержать город. После деоккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины россияне не ушли далеко. Они отошли на другой берег реки и теперь обстреливают Херсон из танков, артиллерии, минометов и ракет.

Как рассказал луговая, среди жителей Херсона еще остались коллаборанты, которые сообщают россиянам, где находятся позиции украинских военных. По ее словам, шесть раз она чуть не погибла в результате обстрелов.

"Мы должны убить их. Я серьезно. Мы должны убить их. Они не имеют права жить. Именно из-за них гибнут люди", — сказала она.

По ее словам, оставшиеся в Херсоне люди – те, которые нуждаются в поддержке больше всего. Среди них много стариков и детей, а также людей с инвалидностью. У них не хватает сил, чтобы добраться до укрытия, когда начинается обстрел.

"Здесь я нужна людям", — сказала луговая.

В материале говорится, что женщины, работающие на коммунальные службы и подметающие улицы Херсона, теперь носят бронежилеты. Говорят, громоздкий и тяжелый, но снимать не хотят.

"У меня есть этот страх, что я не успею, что я скоро умру", — сказала коммунальная работница Людмила Чайка журналистам.

По ее словам, она не может привыкнуть к обстрелам, постоянно чувствует опасность. Она спит вместе со своей собакой по кличке Краз, чтобы утешиться. Женщина считает, что ее домашний любимец также находит в этом утешение.

Напомним, что 3 мая ракета ВС РФ убила известного врача в Херсоне. Врач Александр Моргунов, выполнивший тысячи операций, погиб 3 мая в супермаркете АТБ в результате попадания ракеты войск РФ.

Кроме того, коллаборант Сальдо обратился к ВСУ на украинском в День победы. Глава оккупационной администрации Херсонской области считает, что украинских защитников насильно бросили на фронт, используя угрозы. В качестве альтернативы он предложил американцам самим воевать своим же оружием.