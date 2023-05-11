"Смерть усюди": жителі Херсона розповіли, як живуть під щоденними обстрілами росіян

За словами заступника мера міста Галини Лугової, минулого тижня у місті через російські обстріли загинули 27 людей, 40 отримали поранення.

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Після деокупації Херсона восени 2022 року місцеві жителі не змогли насолодитися благами визволення, оскільки тепер російські окупанти обстрілюють місто з іншого берега Дніпра. Про це розповіли міські жителі журналістам The New York Times.

"Смерть усюди", — сказала заступник мера міста Галина Лугова.

За її словами, минулого тижня у місті через російські обстріли загинули 27 людей, 40 отримали поранення.

"Вороги – це тварини", — сказала вона журналістам.

Як розповіла Тамара Смолярчук, яка втратила сестру та матір через обстріл, заявила, що не може зрозуміти, чому росіяни такі жорстокі.

"Щодня вони вбивають нас", — сказала жінка.

У матеріалі сказано, що багато місцевих жителів вважають, що нещадні обстріли – це помста Росії за те, що вона не змогла втримати місто. Після деокупації населеного пункту Збройними силами України росіяни не пішли далеко. Вони відійшли на інший берег річки і тепер обстрілюють Херсон із танків, артилерії, мінометів та ракет.

Як розповіла Лугова, серед мешканців Херсона ще залишилися колаборанти, які повідомляють росіянам, де знаходяться позиції українських військових. За її словами, шість разів вона мало не загинула внаслідок обстрілу.

"Ми повинні вбити їх. Я серйозно. Ми повинні вбити їх. Вони не мають права жити. Саме через них гинуть люди", — сказала вона.

За її словами, люди, які залишилися в Херсоні, – ті, які потребують підтримки найбільше. Серед них багато людей похилого віку та дітей, а також людей з інвалідністю. У них не вистачає сил, щоб дістатися до укриття, коли починається обстріл.

"Тут я потрібна людям", — сказала лугова.

У матеріалі йдеться про те, що жінки, які працюють на комунальні служби та підмітають вулиці Херсона, тепер носять бронежилети. Кажуть, громіздкий та важкий, але знімати не хочуть.

"У мене є цей страх, що я не встигну, що скоро помру", — сказала комунальна працівниця Людмила Чайка журналістам.

За її словами, вона не може звикнути до обстрілу, постійно відчуває небезпеку. Вона спить разом зі своїм собакою на прізвисько Краз, щоб втішитися. Жінка вважає, що її домашній улюбленець також знаходить у цьому втіху.

Нагадаємо, що 3 травня ракета ЗС РФ вбила відомого лікаря у Херсоні. Лікар Олександр Моргунов, який виконав тисячі операцій, загинув 3 травня у супермаркеті АТБ внаслідок влучення ракети військ РФ.

Крім того, колаборант Сальдо звернувся до ЗСУ українською в День перемоги. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області вважає, що українські захисники насильно кинули на фронт, використовуючи погрози. Як альтернатива він запропонував американцям самим воювати своєю ж зброєю.