Россияне обстреляли Константиновку: есть погибшие и раненые (фото)

Одна из погибших – 15-летняя девочка. Обстрел вели из РСЗО "Смерч".

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В субботу, 13 мая, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, ранены еще 10. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В результате обстрела населенного пункта погибли два человека, среди которых 15-летняя девушка.

"Десять человек получили ранения разной степени тяжести – среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", – говорится в публикации.

Также сообщается, что повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Константиновку из реактивной системы залпового огня "Смерч".

13 мая российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области

13 мая российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области

Напомним, что 13 мая мэр Александр Симчишин сообщил о ночном обстреле Хмельницкого. В результате вражеской атаки пострадали учебные заведения, медицинские учреждения, административные здания и жилые дома. Ранения получили пять человек.

12 мая Министерство обороны писало, что украинским военным уже больше двух месяцев удается сбивать все российские ракеты и БПЛА, которые захватчики нацеливают на Киев. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в столице прозвучало 740 воздушных тревог.