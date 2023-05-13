Росіяни обстріляли Костянтинівку: є загиблі та поранені (фото)

Одна із загиблих – 15-річна дівчинка. Обстріл вели із РСЗВ "Смерч".

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У суботу, 13 травня, російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, поранено ще 10. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу населеного пункту загинули двоє людей, серед яких 15-річна дівчина.

"Десять осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості – серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Вони доставлені до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", – йдеться у публікації.

Також повідомляється, що пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптека та магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Костянтинівку із реактивної системи залпового вогню "Смерч".

13 травня російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині.

13 травня російські військові обстріляли Костянтинівку на Донеччині.

Нагадаємо, що 13 травня мер Олександр Симчишин повідомив про нічний обстріл Хмельницького. Внаслідок ворожої атаки постраждали навчальні заклади, медичні установи, адміністративні будівлі та житлові будинки. Поранення отримали п'ятеро людей.

12 травня Міністерство оборони писало, що українським військовим вже понад два місяці вдається збивати всі російські ракети та БПЛА, які загарбники націлюють на Київ. З початку повномасштабного вторгнення РФ до України у столиці пролунало 740 повітряних тривог.