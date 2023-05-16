ВС РФ не смогут удержать южный фронт: эксперт спрогнозировал вероятный сценарий (видео)

По словам полковника ВСУ Романа Свитана, оккупационные войска "размазаны" по 500-километровой линии фронта на южном направлении. Расположение позиций говорит о том, что при украинском прорыве большая часть войск отступит в Крым и на Донбасс.

Россияне не способны удержать 500-километровую линию фронта на южном направлении. Об этом 15 мая рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала".

По данным эксперта, на южном фронте находятся около 150 тысяч российских военных и еще 200 тысяч на Донбассе. Несмотря на большое число оккупантов, им будет крайне сложно удержать линию фронта.

"150 тысяч россиян "размазаны" по ширине 500-километрового фронта на глубину примерное в 100 километров до Азовского побережья. Этого количества недостаточно для выполнения оборонительных задач на всей линии фронта. Потому россияне сейчас пытаются использовать две–три линии обороны вдоль линии фронта. Вторую и третью как основные, первая — это водные опорные пункты, которые сейчас уже наши войска иногда уничтожают при выполнении наступательных задач под разведку боем", — рассказал Свитан.

После того, как ВСУ прорвут две линии обороны, дальше их будут ждать лишь точечные гарнизоны, которые никак не смогут затормозить движение украинских защитников.

По мнению Свитана, россияне готовятся там выполнить роль "буфера" для того, чтобы некоторые российские части успели отойти в Крым и на Донбасс.

"На данный момент нет видимости отхода, но расположение самих линий обороны говорит о том, что они будут пытаться арьергардными бригадами прикрывать сам отход. А отход будет понятен и виден тогда, когда начнут уходить линейные мотострелковые подразделения. Сейчас их количество говорит о том, что они готовы пока встретить удар", — добавил эксперт.

Наступление ВСУ уже началось

По словам военного эксперта Романа Свитана, наступление украинских сил идет уже две недели, однако пока не состоялась его основная часть — прорыв ВСУ за линию фронта.

"Исходя из замысла командующего Валерия Залужного, будут развиваться события. В основном это будут прорывы: один, два, три. Скорее всего, один основной, пара второстепенных. А уже дальше будет принятие решение по дальнейшему развитию ситуации. Все будет зависеть от Залужного. Ну а в его профессиональных военных способностях никто уже не сомневается в этом мире", — отметил Свитан.

По словам эксперта, после того, как подсох грунт, наша разведка начала выполнять подготовительные действия для прорыва, а это уже и есть наступление.

"То есть это уже элементы наступления: формирование поля боя, массированное уничтожение топливоприемников, складов, логистических цепочек. То, что мы сейчас видим вторую неделю — это уже само наступление как таковое. А то, чего мы все ждем — это прорыв. Прорыв на глубину второй–третьей линии обороны и выход на оперативный простор. Вот на этот прорыв нужно максимальное количество резервов, сил и средств", — объяснил Свитан.

Напомним, 15 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российское военное командование может применить химическое оружие в случае успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Глава Минобороны вспомнил как Россия применила химическое оружие в Сирии и отравила в Солсбери в марте 2018 года бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Также 15 мая президент Чехии Петр Павел призвал Запад увеличить поставки оружия Украине в преддверии грядущего контрнаступления ВСУ. По словам главы государства, поставки должны быть совершены до конца весны, так как Украина имеет шансы начать контрнаступление летом.