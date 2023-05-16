Яркая вспышка: в Брянской области РФ заявили о взрывах и работе ПВО (фото, видео)

В российском городе Клинцы местные власти сообщили, что силы ПВО якобы сбили украинский беспилотник самолетного типа. Люди не пострадали, а взрывной волной частично поврежден дом.

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в городе Клинцы Брянской области. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Российский губернатор утверждает, что БПЛА запустили украинские военные.

"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте", — написал Богомаз.

Местные паблики опубликовали видео момента уничтожения беспилотника. В этот момент город озарила яркая вспышка, люли слышали три взрыва. По сообщению местных жителей, беспилотников было несколько. Так, после взрыва снова был слышен гул летящего объекта.

После этого россияне стали публиковать фото обломков беспилотника, которые находили в Клинцах.

Напомним, 15 мая стало известно, что в результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков.

В тот же день, 15 мая, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 15 рассказал, что российские пропагандисты придумывают версии крушения авиации. Среди вариантов — работа партизан и истребителей ВСУ, а также работа ПВО.

Также напомним, что в Брянской области 13 мая произошла авиакатастрофа из-за "успешных" действий систем ПВО армии России. Вражеская авиация хотела запустить в Украину управляемые авиабомбы.