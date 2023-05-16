Мотивированные и опытные: в полиции показали готовую к наступлению бригаду "Лють" (фото, видео)

Бойцы подразделения продемонстрировали профессионализм на учениях в Днепропетровской области и готовы в рамках масштабной операции атаковать российские войска, которые оккупировали территории Украины.

Бойцы штурмовой бригады "Лють" уже готовы к наступлению против российских войск. Иван Выгивский, исполняющий обязанности руководителя Национальной полиции, проверил боевое согласование подразделения, сообщила пресс-служба ведомства.

Он оценил подготовку батальона полиции особого назначения "Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова". Соединение входит именно в структуру штурмовой бригады "Лють". Это подразделение имеет серьезный боевой опыт.

Фото: пресс-служба Нацполици

Выгивский обратился к бойцам, отметив, что для каждого этот опыт будет весомым и важным. Заметил, что личный состав бригады мотивирован и готов к предстоящему наступлению Сил обороны Украины.

Руководитель вручил правоохранителям государственные награды и поблагодарил за профессионализм и мужество. Среди награжденных – бойцы, которые показали высокие показатели и результаты в службе и проявили себя опытными спецназовцами.

Напомним, полковник Нацгвардии Николай Уршалович рассказал подробности создания бригады "Гвардии наступления" "Хартия". Подразделение уже сформировано и укомплектовано личным составом. Он отметил, что бойцы, созданных структур, уже готовы выполнять соответствующие боевые задачи. В настоящее время процесс формирования бригад продолжается. Еще несколько недель бойцы будут проходить боевую улаживание. Воины, уже прошедшие все необходимые этапы отбора, записаны к штурмовым бригадам "Гвардии наступления".

Также 9 мая в МВД показали, как 20-летний боец бригады "Буревой" Гвардии наступления сумел сбить российскую ракету Х-55. Он применил против враждебной авиационной цели ПЗРК "Игла".

СМИ 5 апреля показали, как украинские защитники готовятся к наступлению. Бойцов в штурмовых бригадах учат управлять дронами, эвакуировать раненых и прицельно стрелять. В подразделениях ВСУ, кроме бывших полицейских и военных, есть и люди обычных гражданских профессий.