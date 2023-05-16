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Военный Фокус Российско-украинская война

РосСМИ обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области фосфорными бомбами (фото, видео)

Фото: Mash | В Белгородской области заявили об обстреле фосфорными снарядами

Пропагандисты заявили, что украинские военные якобы выпустили запрещенные снаряды по селам Старый Хутор и Нижние Мельницы. Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм.

Села Старый Хутор и Нижние Мельницы Белгородского района России подверглись обстрелу фосфорными бомбами. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает российское медиа SHOT.

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Российское СМИ утверждает, ВСУ якобы обстреляли Белгородскую область из РСЗО "Град".

"Обстрелу подверглись села Старый Хутор (2 км до границы) и Нижние Мельницы в Валуйском районе (2,5 км до границы). Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм", — сказано в сообщении.

В России заявили, что по Нижним Мельницам стреляли предположительно из села Каменка Купянского района Харьковской области (около 8 км до границы). В обоих случаях обошлось без пострадавших.

На момент публикации губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также МЧС по региону не комментировали случившееся.

Напомним, 16 мая также сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в городе Клинцы Брянской области. Российский губернатор Александр Богомаз утверждает, что БПЛА запустили украинские военные.

Ранее, 15 мая стало известно, что в результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков.