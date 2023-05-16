"Нелегкая ночь": дипломаты США и Британии отреагировали на ночные обстрелы Киева

Представители дипломатических миссий западных стран удивлены сериями взрывов и отличной работой украинской ПВО, которой удалось уничтожить 18 российских ракет.

Западные дипломаты отреагировали на массированные обстрелы Киева ночью 16 мая. Фокус публикует очередную атаку ВС РФ, во время которой в направлении Киева захватчики выпустили крылатые и аэробалистические ракеты.

Госпожа США в Украине Бриджит Бринк отметила эффективность работы украинской противовоздушной обороны во время воздушной атаки российских войск этой ночью на Киев. В Twitter 16 мая она опубликовала соответствующее сообщение.

Бринк оценила действия украинских защитников. Она поблагодарила силы ПВО Украины за стабильную и результативную работу.

"Благодарна мощной работе украинских ПВО", – отметила американка.

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также в Twitter отреагировала на обстрелы Киева российскими войсками. Она отметила, что атака была достаточно интенсивной.

"Взрывы и трясутся стены — это нелегкая ночь. Надеюсь, все в порядке", — сообщила она.

Обстрел Киева 16 мая

В Киеве 16 мая зафиксировали серию громких взрывов. В Дарницком районе обломки ракеты повредили два транспортных средства. На территории Соломенского района вспыхнуло нежилое помещение, также загорелось несколько автомобилей. Также мэр Киева Виталий Кличко показал видео из киевского зоопарка, где в результате российской атаки были повреждены зеленые насаждения.

Позже глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что ВС РФ одновременно атаковали Киев беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. По его словам, россияне выпустили максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

Напомним, власти Тернопольщины 15 мая заявили о значительных последствиях вражеского обстрела. В результате удара войск РФ пострадало складское помещение площадью 50 тысяч квадратов метров, где вспыхнул масштабный пожар. Также был поврежден автопарк коммерческого предприятия и дома дачного кооператива.

Также 13 мая стало известно, что Хмельницкий попал под вражеский обстрел. Удары были нанесены по гражданским и промышленным объектам в регионе, а также по жилым домам. В результате обстрела пострадали пять человек.