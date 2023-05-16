"Нелегкая ночь": дипломаты США и Британии отреагировали на ночные обстрелы Киева

Представители дипломатических миссий западных стран удивлены сериями взрывов и отличной работой украинской ПВО, которой удалось уничтожить 18 российских ракет.

Related video

Западные дипломаты отреагировали на массированные обстрелы Киева ночью 16 мая. Фокус публикует очередную атаку ВС РФ, во время которой в направлении Киева захватчики выпустили крылатые и аэробалистические ракеты.

Госпожа США в Украине Бриджит Бринк отметила эффективность работы украинской противовоздушной обороны во время воздушной атаки российских войск этой ночью на Киев. В Twitter 16 мая она опубликовала соответствующее сообщение.

Бринк оценила действия украинских защитников. Она поблагодарила силы ПВО Украины за стабильную и результативную работу.

"Благодарна мощной работе украинских ПВО", – отметила американка.

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также в Twitter отреагировала на обстрелы Киева российскими войсками. Она отметила, что атака была достаточно интенсивной.

"Взрывы и трясутся стены — это нелегкая ночь. Надеюсь, все в порядке", — сообщила она.

Обстрел Киева 16 мая

В Киеве 16 мая зафиксировали серию громких взрывов. В Дарницком районе обломки ракеты повредили два транспортных средства. На территории Соломенского района вспыхнуло нежилое помещение, также загорелось несколько автомобилей. Также мэр Киева Виталий Кличко показал видео из киевского зоопарка, где в результате российской атаки были повреждены зеленые насаждения.

Позже глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что ВС РФ одновременно атаковали Киев беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. По его словам, россияне выпустили максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

Напомним, власти Тернопольщины 15 мая заявили о значительных последствиях вражеского обстрела. В результате удара войск РФ пострадало складское помещение площадью 50 тысяч квадратов метров, где вспыхнул масштабный пожар. Также был поврежден автопарк коммерческого предприятия и дома дачного кооператива.

Также 13 мая стало известно, что Хмельницкий попал под вражеский обстрел. Удары были нанесены по гражданским и промышленным объектам в регионе, а также по жилым домам. В результате обстрела пострадали пять человек.