"Нелегка ніч": дипломати США та Британії відреагували на нічний обстріл Києва

Представники дипломатичних місій західних країн вражені серіями вибухів і відмінною роботою української ППО, якій вдалося знищити 18 російських ракет.

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Західні дипломати відреагували на масований обстріл Києва вночі 16 травня. Фокус публікує чергову атаку ЗС РФ, під час якої в напрямку Києва загарбники випустили крилаті й аеробалістичні ракети.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відзначила ефективність роботи української протиповітряної оборони під час повітряної атаки російських військ цієї ночі на Київ. У Twitter 16 травня вона опублікувала відповідний допис.

Брінк оцінила дії українських захисників. Вона подякувала силам ППО України за стабільну та результативну роботу.

"Вдячна за потужну роботу українських ППО", — зазначила американка.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також у Twitter відреагувала на обстріли Києва російськими військами. Вона зазначила, що атака була досить інтенсивною.

"Вибухи й трясуться стіни — це нелегка ніч. Сподіваюся, усі в порядку", — повідомила вона.

Обстріл Києва 16 травня

У Києві 16 травня зафіксували серію гучних вибухів. У Дарницькому районі уламки ракети пошкодили два транспортні засоби. На території Соломʼянського району спалахнуло нежитлове приміщення, також зайнялися кілька автомобілів. Також мер Києва Віталій Кличко показав відео з київського зоопарку, де внаслідок російської атаки були пошкоджені зелені насадження.

Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що ЗС РФ одночасно атакували Київ безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. За його словами, росіяни випустили максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

Нагадаємо, влада Тернопільщини 15 травня заявила про значні наслідки ворожого обстрілу. Внаслідок удару військ РФ постраждало складське приміщення площею 50 тисяч квадратів метрів, де спалахнула масштабна пожежа. Також було пошкоджено автопарк комерційного підприємства та будинки дачного кооперативу.

Також 13 травня стало відомо, що Хмельницький потрапив під ворожий обстріл. Ударів було завдано по цивільних і промислових об'єктах у регіоні, а також по житлових будинках. Унаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей.