РосСМИ сообщили об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве, но есть один нюанс (видео)

Российские пропагандисты утверждают, что американский комплекс ПВО якобы стрелял по жилой застройке в столице, а затем в него попала ракета. На представленном росСМИ видеоролике, как минимум, запечатлена работа другого ЗРК.

В России заявили, что во время ночной атаки на Киев 16 мая российская ракета якобы уничтожила зенитный ракетный комплекс Patriot. Как пишет российское СМИ Readovka, якобы ракеты Patriot отклонились от курса и стреляли по жилой застройке, а после того, как у ЗРК закончились боеприпасы, по нему попала российская ракета.

"На том месте, откуда вылетали ракеты, в конце видео видна характерная вспышка от взрыва и потом еще одна — поменьше. Сложно однозначно определить, что это было, но, скорее всего, речь идет о прилете российской ракеты по позициям исчерпавшего боеприпасы ЗРК", — говорится в сообщении пропагандистов.

Информация об уничтожении ЗРК Patriot — фейк

Как отметили 16 мая в группе "Информационное сопротивление", на представленном россиянами видео работает не ЗРК Patriot, а другая система противовоздушной обороны.

"Последняя вспышка — это не прилет, а выход ракеты по другой траектории. При взрыве вспышка бы имела другой характер", — отметили в "Информационном сопротивлении".

Украинская ПВО сбила все российские ракеты, включая 6 "Кинжалов"

16 мая в пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщили, что украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал". Россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Кроме того, украинские защитники сумели уничтожить все вражеские ракеты, а также отбить атаку ударных дронов Shahed-136/131. Также силы ПВО сбили три разведывательных беспилотника РФ "Орлан-10" и SuperCam.

Напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.