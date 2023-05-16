Россияне наблюдают работу украинской ПВО по веб-камерам, — СМИ (фото, видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, онлайн-трансляции — не помеха для украинских сил ПВО, так как они постоянно меняют место дислокации.

Несмотря на запрет съемки военных объектов в Украине во время недавних ракетных обстрелов ряд российских пропагандистских Telegram-каналов сообщали о том, что наблюдали за работой украинских сил противовоздушной обороны в режиме онлайн. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает информационное агентство "УНИАН".

В частности издание приводит пример российского медиа Grey Zone, которое 13 мая сообщало точные координаты расположения украинской артиллерии в городе Хмельницкий. В сообщении также были указаны и координаты дома, на котором установлена камера наружного наблюдения.

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Кроме того, как уже сообщал Фокус, российское медиа Readovka также публиковало кадры работы украинского расчета ПВО во время отражения ракетной атаки на Киев в ночь на 16 марта. Примечательно, что россияне тогда заявили, что на кадрах зафиксировано уничтожение ЗРК Patriot, хотя на самом деле там работал другой комплекс, который не был уничтожен, заявили в группе "Информационное сопротивление".

Здесь стоит также отметить, что в ту ночь украинские силы ПВО сбили все 18 ракет, запущенных Вооруженными силами России. В том числе и 6 "Кинжалов".

Фото: УНИАН

При этом журналисты с легкостью нашли в поисковой системе Google трансляции с веб-камер крупных городов Украины, включая Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, Кременчуг и другие.

Веб-камеры не помеха для ПВО, — Игнат

16 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что украинские силы ПВО предусмотрели возможность их позиций, поэтому постоянно меняют место дислокации.

"Разве вы этому помешаете, при сегодняшних технологиях? Здесь должна только быть сознательность у людей. В конце концов, враг и сам может это отснять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории государства нашего? Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств", — сказал представитель ВС.

Напомним, 16 мая в пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщили, что украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал". Россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Также напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.