Россияне наблюдают работу украинской ПВО по веб-камерам, — СМИ (фото, видео)
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, онлайн-трансляции — не помеха для украинских сил ПВО, так как они постоянно меняют место дислокации.
Несмотря на запрет съемки военных объектов в Украине во время недавних ракетных обстрелов ряд российских пропагандистских Telegram-каналов сообщали о том, что наблюдали за работой украинских сил противовоздушной обороны в режиме онлайн. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает информационное агентство "УНИАН".
В частности издание приводит пример российского медиа Grey Zone, которое 13 мая сообщало точные координаты расположения украинской артиллерии в городе Хмельницкий. В сообщении также были указаны и координаты дома, на котором установлена камера наружного наблюдения.
Кроме того, как уже сообщал Фокус, российское медиа Readovka также публиковало кадры работы украинского расчета ПВО во время отражения ракетной атаки на Киев в ночь на 16 марта. Примечательно, что россияне тогда заявили, что на кадрах зафиксировано уничтожение ЗРК Patriot, хотя на самом деле там работал другой комплекс, который не был уничтожен, заявили в группе "Информационное сопротивление".
Здесь стоит также отметить, что в ту ночь украинские силы ПВО сбили все 18 ракет, запущенных Вооруженными силами России. В том числе и 6 "Кинжалов".
При этом журналисты с легкостью нашли в поисковой системе Google трансляции с веб-камер крупных городов Украины, включая Киев, Одессу, Харьков, Запорожье, Кременчуг и другие.
Веб-камеры не помеха для ПВО, — Игнат
16 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сообщил, что украинские силы ПВО предусмотрели возможность их позиций, поэтому постоянно меняют место дислокации.
"Разве вы этому помешаете, при сегодняшних технологиях? Здесь должна только быть сознательность у людей. В конце концов, враг и сам может это отснять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории государства нашего? Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств", — сказал представитель ВС.
Напомним, 16 мая в пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщили, что украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал". Россияне атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.
Также напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.