"Террористы без шансов": Резников высказался о количестве "Кинжалов", которые остались в РФ

По словам министра обороны, Россия уже использовала по меньшей мере семь "Кинжалов" за время войны в Украине. Однако неизвестно, сколько на самом деле ракет было на вооружении РФ.

Украинские бойцы ликвидировали уже 7 российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Однако назвать точное количество оставшегося вооружения у РФ невозможно. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Алексей Резников отметил успешную работу украинской противовоздушной обороны в ночь с 15 на 16 мая во время очередного ночного обстрела Украины.

"Очередной невероятный успех украинских Воздушных сил! Этой ночью наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и 12 других ракет", — подчеркнул министр.

Согласно его словам, Россия уже использовала семь ракет "Кинжал" за время войны в Украине.

Впрочем, в этих подсчетах не учитываются упавшие на территории РФ ракеты, не долетевшие до мест назначения, и муляжи, которые по внутренним документам российских войск могут проходить как настоящие ракеты. Поэтому назвать точное количество оставшихся "Кинжалов" невозможно.

Алексей Резников подчеркнул, что у российских террористов нет шанса одержать победу над Украиной. Он также отметил, что против российского оружия можно и нужно противостоять с помощью вооружения от западных стран.

"Благодарим наших военнослужащих ВВС и наши государства-партнеры, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой", — подчеркнул глава украинского Минобороны.

Напомним, что в ночь на 16 мая в столице Украины прозвучала серия взрывов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО. По данным КГВА, в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах города упали обломки российских ракет.

Согласно данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, всего украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". ПВО Украины перехватила все воздушные цели, в том числе БПЛА.