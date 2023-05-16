150 кг особой взрывчатки: эксперты раскрыли тайны сбитого над Киевом "Кинжала" (видео)

Все элементы имеют маркировку, соответствующую индексу самой ракеты к комплексу Х-47М2 "Кинжал". По словам специалистов, также можно определить самолет, из которого отстреливалась ракета.

Исследования сбитой ВСУ 4 мая гиперзвуковой ракеты "Кинжал" показали, что ее боевая часть содержит 150 кг октагена, что эквивалентно 240 кг тротила. Об этом корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Специалисты КНИИСЭ, исследуя гиперзвуковую ракету "Кинжал", сбитую во время обстрела столицы 4 мая, обнаружили, что для снаряжения ее боевой части применяется особая взрывчатка октаген, которая также используется в баллистических ракетах 9М723 к ОТРК "Искандер".

Масса взрывчатки в боевой части "Кинжала" составляет 150 кг, что эквивалентно 240 кг тротила. Примечательно, что корпус оболочки БЧ Х-47М2 "Кинжал" имеет столь большую толщину, что при падении сбитой ракеты боевую часть выбило "словно бутылку".

Также специалисты рассказали, что на всех обнаруженных элементах сбитой ракеты есть маркировка "7760", которая соответствует индексу самой ракеты к комплексу Х-47М2 "Кинжал", используемой россиянами.

Эта деталь позволяет доказать сам факт применения оккупантами ракеты комплекса "Кинжал", которую можно идентифицировать по конкретным признакам и параметрам. Таким образом во время юридического процесса по фактам военных преступлений России против нашей страны маркировка станет важным доказательством.

Специалисты КНИИСЭ добавили, что также есть возможность установить конкретный самолет МиГ-31К, из которого выпускалась ракета, рубеж пуска и место ее уничтожения украинской ПВО.

Напомним, в ночь на 16 мая россияне использовали шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр" и беспилотники Shahed-136/131, пытаясь уничтожить зенитные ракетные комплексы Patriot в Киеве.

Пресс-служба Министерства обороны РФ официально сообщила, что в ночь на 16 мая ракетным комплексом "Кинжал" якобы был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который был расположен в Киеве. Между тем в ВС ВСУ официально заявили, что всего противник выпустил по Украине шесть ракет Х-47М2 "Кинжал", из которых все были уничтожены средствами ПВО.