Имитатор ядерной боеголовки: как россияне используют Х-55 для ударов по Украине

По мнению экспертов, задача Х-55 заключается не только в том, чтобы истощать нашу ПВО, но и наносить урон объектам критической инфраструктуры за счет кинетической энергии или токсичного топлива.

Оккупанты применяют крылатые ракеты Х-55 с "болванками" для ударов по Украине. Об этом корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

В распоряжении специалистов КНИИСЭ находится уже около 10 сбитых ракет Х-55, что показывает частоту их использования россиянами. Нередко саперам ГСЧС приходится утилизировать сбитые Х-55, обнаруженные после очередных ракетных обстрелов.

По словам специалистов, все найденные Х-55, сбитые украинской ПВО, несли массо-габаритный имитатор ядерной боеголовки. При этом следов радиации обнаружено не было, что показывает, что специальные боевые части к таким ракетам не монтировались.

Судя по описанию "эта ракета попадает в цель, но не взрывается". По мнению экспертов, задача Х-55 заключается не только в том, чтобы прощупывать и отвлекать украинскую противовоздушную оборону, но также наносить урон объектам критической инфраструктуры, скорее всего, за счет кинетической энергии и/или токсичного топлива, которым снаряжаются ракеты этого типа.

Напомним, 10 мая польские СМИ писали, что ракета под Быдгощем оказалась российской Х-55. Если данные подтвердятся, это будет означать, что российская ракета пролетела над Польшей несколько сот километров.

В январе сообщалось, что под Киевом во время массированного обстрела снова сбили ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Обломки вражеского снаряда выявили в районе Борисполя.