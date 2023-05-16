"Самое страшное": 80% слов Пригожина являются чистой правдой, – Буданов (видео)

Глава украинской военной разведки признал, что самыми эффективными из сил противника являются именно "вагнеровцы".

Есть вещи, которые воспринимаются двойственно, но процентов 80 из того, что говорит глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин можно назвать чистой правдой. Такое заявление сделал руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сегодня, 16 мая, медиа "Разные люди".

"Есть неудобные моменты даже для меня, и мне не приятно это признавать, но ЧВК, которую называют "Вагнер" — она показала свою максимальную эффективность, в отличие от ВС РФ", — сказал он.

Буданов также добавил, что "вагнеровцам" не дают снарядов и поддержки из "зависти", и МО делает все, чтобы стереть подразделения Пригожина.

16 мая депутат Госдумы России Василий Власов заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" обеспечивает своих бойцов более качественным снаряжением и экипировкой по сравнению с Минобороны РФ

Напомним, 5 мая в сети появился видеоролик, на котором глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Также напомним, 9 мая, политолог Ярослав Макитра заявил, что Пригожин смог сделать свою успешную информационную кампанию для радикальных сторонников войны и имеет больше шансов, чем все российские либералы и лидер российской оппозиции Алексей Навальный.