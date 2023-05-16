Украина уже использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow по российским целям, — СМИ

Журналисты утверждают, что информацию получили от двух представителей США. При этом они отказались указывать, какие именно цели поразили ВСУ.

Украина начала применять ракеты большой дальности Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. Об этом пишет CNN со ссылкой на двух представителей США.

По словам журналистов, представитель Минобороны Украины отказался от комментариев. Также не уточняется, когда именно Вооруженные силы Украины применили ракеты и по каким именно целям.

Что такое Storm Shadow

Малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года. Такие ракеты применялись в Ираке, Ливии, Сирии и других зонах военного конфликта силами НАТО. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км на малой высоте. Это ракета типа "выстрелил и забыл", запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение.

Ракета Storm Shadow Фото: Sky News

Ракеты Storm Shadow в Украине

Напомним, 11 мая стало известно о том, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. По информации журналистов, новый пакет помощи значительно расширяет ударный потенциал ВСУ накануне контрнаступления, однако использовать оружие вне Украины — запрещено.

В Кремле заявили, что примут ответные меры на поле боя, но так и не уточнили, что конкретно захватчики могут противопоставить ВСУ.

"Поставки британских ракет большой дальности на Украину потребует адекватного ответа от российских военных", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат высказался о преимуществах Storm Shadow. Подобные ракеты стоят на вооружении ряда европейских стран, в том числе Италии и Франции. Из каких самолетов будут осуществлять пуск Storm Shadow спикер Воздушных сил Юрий Игнат не уточнил, но при этом заявил, что "проблем с этим не будет".

15 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна также передаст Украине дальнобойные ракеты. Франция, так же как и Великобритания, имеет на вооружении ракеты большой дальности Storm Shadow, однако использует для них название SCALP-EG.