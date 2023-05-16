Ракетный обстрел 16 мая: в РФ заявили об "уничтожении Patriot", в Украине ответили троллингом

По словам Михаила Подоляка, Минобороны РФ превратилось в мем. В Минобороны Украины заявили, что России даже не нужно армии, чтобы покорить весь мир — достаточно российских госсмедиа и спикера Конашенкова.

В украинском Минобороны высмеяли российское оборонное ведомство после объяснений ракетного обстрела Украины 16 мая и даже назвали пресс-службу Минобороны РФ более влиятельной, чем в армиях других стран. Пост Минобороны Украины опубликован в Twitter.

"России даже не нужно армии, чтобы покорить весь мир — достаточно российских госсмедиа и спикера Конашенкова", — говорится в публикации, к которой прикреплен скриншот сводки по обстрелам Киева и других украинских городов 16 мая.

В своем посте Минобороны РФ объяснило, что Российская Федерация устроила комбинированную атаку с использованием высокоточных управляемых ракет дальнего радиуса действия и оружия морского базирования по подразделениям ВСУ, а также складам с боеприпасами, оружием и военной техникой, поставленной западными странами.

Минобороны РФ — об обстреле Украины 16 мая

"Цель атаки достигнута. Все выбранные цели нейтрализованы. Выпущенная в США ракетная система Patriot типа "земля-воздух" была поражена в Киеве гиперзвуковым оружием "Кинжал"", — говорится в посте российского оборонного ведомства.

Минобороны РФ превратилось в мем, — Подоляк

Комментируя заявления российской стороны советник главы ОП Михаил Подоляк назвал Минобороны РФ мемом.

По словам Подлодка, во всех этих заявлениях Минобороны РФ было: первое — "мы уничтожили Patriot", второе — "мы сбили сегодня семь ракет Storm Shadow, и, в довесок ко всему, еще и HIMARS. Подоляк напомнил, что упоминание об уничтожении американских РСЗО HIMARS стало уже обязательным пунктом в российских военных сводках.

"Это фантастическая фиксация абсолютно абсурдного типа под названием минобороны Российской Федерации, что само по себе уже стало мемом", — сказал он.

Михаил Подоляк — об обстрелах и Минобороны РФ

Юрий Игнат — о публикациях работы ПВО

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат напомнил о том, что Минобороны Украины просит не публиковать работу ПВО, поскольку по нескольким кадрам можно сделать вывод о расположении систем.

"Наконец, враг и сам может это отснять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории государства нашего? — сказал он в эфире "Радио Свобода". — Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств".

Он отметил, что украинские ПВО по всей территории страны работают динамично, а после боевой работы места пусков и дислокации постоянно меняются.

Обстрелы, которым подвергся Киев в ночь на 16 мая, очевидно, продолжатся. Такое заявление сделала оборонный эксперт из Великобритании Марина Мирон. По ее словам ядерная триада РФ утратила потенциал, в дальнейшем стоит ожидать ракетных обстрелов запада Украины.

В "Укрэнерго" просит граждан сократить потребление электроэнергии в вечернее время, т.к. в энергосистеме отчасти уменьшился уровень устойчивости из-за масштабных ремонтных работ.