Повредили, а не уничтожили: ракета "Кинжал" могла задеть ЗРК Patriot, – СМИ

По словам высокопоставленного чиновника, специалисты оценивают размер ущерба, чтобы понять, можно ли починить систему ПВО на месте. В Украине есть два комплекса Patriot — одну дали США, а вторую — Германия и Нидерланды.

Российские военные могли повредить одну из поставленных Украине систем противовоздушной обороны Patriot во время ракетного удара по Киеву 16 мая. Об этом сказал телеканалу CNN высокопоставленный американский чиновник.

Во время ночной атаки ВС РФ могли повредить систему противовоздушной обороны Patriot, но не уничтожить ее, подчеркнул он.

В США оценивают размер ущерба, чтобы понять, надо ли полностью сворачивать систему или ее отремонтируют на месте.

В Украине пока есть две системы ПВО Patriot — одну предоставили США, а вторую — Германия вместе с Нидерландами. Какую именно повредили оккупанты, пока неизвестно.

Некоторые чиновники в США считают, что россияне смогли уловить сигналы, исходящие от Patriot. Это позволило им нацелить ракеты "Кинжал" на цель.

Ракетная система Patriot оснащена мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии. Излучение радара позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и определить ее местоположение.

"Уничтожение" батареи Patriot: позиция Минобороны Украины

Замминистра обороны Украины Анна Маляр добавила, что ночная ракетная атака ВС РФ и ее последствия — это "лейтмотив обсуждений в пророссийских Telegram-каналах".

"Российские ТГ-каналы активно распространяют информацию об уничтожении батареи Patriot одной ракетой "Кинджал". Также есть сообщения, в которых авторы пошли еще дальше и написали, что дополнительно уничтожены еще и 2 единицы Iris-T. Такими сообщениями РФ продвигает нарратив о военном могуществе государства", — подчеркнула чиновник.

Другим информационным фоном нарратива о могуществе РФ стало освещение ситуации вокруг Бахмута и других городов, где ведутся активные боевые действия.

"Распространение таких нарративов имеет определенную цель – скрыть тот факт, что на самом деле Россия опасается украинского контрнаступления. Манипуляции направлены на создание мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и устрашения международного и украинского сообществ", — заключила Маляр.

Министерство обороны России 16 мая заявило об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве ракетами "Кинжал". Воздушные силы ВСУ опровергали данную информацию и заявили об уничтожении 6 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, что во время обстрела Киева и области ночью 16 мая войска России задействовали ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Власти назвали атаку "исключительной по своей плотности".

В КГВА заявляли о падении обломков ракет армии РФ в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах. А Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Соломенском районе горели несколько машин. Взрыв повредил здание площадью 200 кв. метров.