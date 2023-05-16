По данным военного эксперта Марины Мирон, контроль над "дорогой жизни" усложнит задачу по окружению ВСУ, которую ставят перед собой наемники из ЧВК "Вагнер". ВСУ смогут получать подкрепление и эвакуировать мирных граждан.

ВСУ освободили в Бахмуте территорию втрое больше лондонского аэропорта Гатвик. Вместе с тем, по словам, заместителя главы Минобороны Анны Маляр враг отчасти продолжает наступать. Об этом сообщает Sky News.

За последние несколько дней украинские силы вернули контроль над более чем 20 квадратными километрами в районе Бахмута. Однако российские войска продолжают наступать с восточной части города, тяжелые бои продолжаются, такое заявление сделала Анна Маляр.

В текущем положении ВСУ делают "все, что в их силах, и даже больше", отметила замминистра.

То обстоятельство, что оборона Бахмута продолжается столько месяцев и есть продвижения в определенных районах, служит доказательством силы украинских защитников и высокого профессионализма, сказала она.

По данным британской разведки, украинские силы обезопасили дорогу, по которой идет снабжение в Бахмут.

Российские войска месяцами вели обстрел этой дороги в надежде отрезать снабжение для украинских солдат.

Продвижение украинских сил

Британский оборонный эксперт Марина Мирон считает, что контроль над "дорогой жизни" усложнит задачу по окружению ВСУ, которую ставят перед собой наемники из ЧВК "Вагнер". Также это поможет получать подкрепление и снабжение, а также эвакуировать мирных граждан.

Напомним, что "Пегасы" ВСУ испепелили два российских "Змея Горыныча" в районе Бахмута. В ходе воздушной разведки бойцы ВСУ обнаружили технику разминирования россиян и более тонны тротила.

По данным ВСУ за 16 мая, Силы обороны Украины продвинулись на южном фланге и направляются к Клещевке, где могут перерезать один из основных путей российского снабжения.