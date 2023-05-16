"Нужны танки и артиллерия": у Зеленского пожаловались на нехватку оружия для наступления ВСУ

По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, уровень оснащения украинской армии не позволит достичь успехов в продвижении на фронте. Запад должен отправить больше бронетехники и боеприпасов.

Вооруженным силам Украины не хватает оружия для начала контрнаступления против российской армии. Об этом сказал 16 мая в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Игорь Жовква.

"К сожалению, уровень оснащения, который у нас есть, недостаточен для начала контрнаступления. Для освобождения украинских территорий нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Нужна бронетехника и танки", — подчеркнул чиновник.

Жовква добавил, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в европейское турне, чтобы просить дополнительные пакеты военной помощи. Киев хочет, чтобы контрнаступление прошло как можно более успешно.

"Успехом было бы освобождение всех захваченных территорий Украины", — подчеркнул он.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел призывал западных союзников ускориться с поставками вооружения для ВСУ, поскольку осенью контрнаступление станет невозможным из-за погоды.

Социологическая компания Active Group проводила 13 мая опрос, готова ли Украина к контрнаступлению. Более половины участвовавших заявили, что скорее готовы к наступлению против российских захватчиков.

Американская газета The New York Times 16 мая писала о проблемах, с которыми сталкивается российский президент Владимир Путин в Украине. Самолеты ВС РФ уничтожают, они не успевают подлететь к воздушному пространству Украины, а битва за Бахмут провалилась.