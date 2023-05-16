Россия собирается купить у Ирана более разрушительные дроны-камикадзе, — Белый дом

По словам представителя администрации президента США Джона Кирби, Кремль уже получил от Ирана более 400 БПЛА Shahed. Правда, большинство из них ВС РФ уже потратили.

Россия собирается закупить у Ирана дополнительные дроны-камикадзе Shahed. Более того, с августа Тегеран передал Москве более 400 таких беспилотников. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Associated Press.

"Иран также продолжает поставлять России односторонние атакующие БПЛА. С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, в основном типа "Шахед", — сказал он.

По его словам, Россия уже потратила большую часть ранее поставленных дронов-камикадзе во время атак на критически важную инфраструктуру Украины.

"Предоставляя России эти БПЛА, Иран напрямую способствует агрессивной войне России в Украине", — сказал Кирби.

Он также отметил, что Кремль рассматривает возможность покупки у Тегерана более технологичных беспилотников, которые могут принести еще больше разрушений в Украину. Партнерство России и Ирана в сфере обороны становится все более глубоким.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, региону Ближнего Востока и международному сообществу", — сказал Кирби.

По словам журналистов, з в Белом доме считают, что зависимость Кремля от Ирана, а также Северной Кореи свидетельствует об отчаянии.

Кирби заявил, что Иран стал главным "военным покровителем" России с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако Тегеран также хочет получить у РФ свое. По данным Белого дома, Иран стремится закупить у России дополнительную военную технику, в том числе ударные вертолеты, радары и самолеты ЯК-130.

"В целом Иран ищет у России военной техники на миллиарды долларов, — сказал Кирби.

Напомним, что 9 мая спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Иран хочет перекинуть производство дронов в Беларусь. Тегеран пытается избежать санкций со стороны других государств, поэтому для производства оружия для ВС РФ могут использоваться третьи страны.

Также в Минобороны Ирана заявили, что Тегеран гордится применением своего вооружения в Украине. В Минобороны страны утверждают, что при продаже оружия Тегеран ориентируется не только на финансовую выгоду, но и свои религиозные убеждения.