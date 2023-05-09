"Мир был удивлен": Иран гордится применением своего вооружения в Украине

В Минобороны страны утверждают, что при продаже оружия Тегеран ориентируется не только на финансовую выгоду, но и свои религиозные убеждения.

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Оружие иранского производства изменило правила военной игры в международных расчетах. Об этом 8 мая в интервью иранскому изданию IRNA заявил глава отдела международных отношений министерства обороны Ирана Хамзех Галандари.

По его словам, международное сообщество открыло для себя новые измерения в области оборонных технологий, когда увидело возможности иранского оружия.

"Мир был удивлен, увидев, что страна, которая была полностью в беде во всех сферах и которой был запрещен доступ к любым технологиям, достигла такого уровня, когда находится на технологической передовой, а ее оружие, как сообщают СМИ, "изменило правила игры", – заявил Галандари.

Несмотря на то, что представитель министерства обороны Ирана не уточнил, о каком именно оружии идет речь, мировые СМИ начали обсуждать военные технологии Ирана после того, как Россия начала массово применять дроны-камикадзе Shahed для обстрелов территории Украины.

Сам же Хамзех Галандари отметил в интервью, что после отмены "жесткого" эмбарго на поставки оружия (13-летнее эмбарго ООН было снято 18 октября 2020 года), несколько стран начали проводить закупки иранского оружия якобы для ремонта и восстановления своей оборонной техники.

Иранский генерал подчеркнул важность финансовых выгод от экспорта оружия, однако отметил, что Исламская Республика ориентируется также на свои религиозные убеждения, когда речь идет о продаже оружия другим странам.

Иранское оружие для войны в Украине

Напомним, еще в 2022 году в рамках журналистских расследований стало известно, что Иран поставил президенту России Владимиру Путину более чем 3500 дронов, которые используются в рамках тактики выжженной земли в Украине.

Согласно сообщениям в социальной сети Народной организации муджахедов Ирана (PMOI/MEK), контракт на продажу дронов в РФ предусматривал поставки ударных дронов различного типа, в том числе Shahed-129, Mohajer-6, и дронов-камикадзе — Shahed-136 и Shahed-131.

В начале февраля 2023 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Москва и Тегеран намерены построить в России завод по производству иранских беспилотников, на котором планируется производство по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.