"Світ був здивований": Іран пишається застосуванням свого озброєння в Україні

У Міноборони країни стверджують, що при продажі зброї Тегеран орієнтується не лише на фінансову вигоду, а й на свої релігійні переконання.

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Зброя іранського виробництва змінила правила військової гри у міжнародних розрахунках. Про це 8 травня в інтерв'ю іранському виданню IRNA заявив голова відділу міжнародних відносин Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі.

За його словами, міжнародне співтовариство відкрило для себе нові виміри в галузі оборонних технологій, коли побачило можливості іранської зброї.

"Світ був здивований, побачивши, що країна, яка була повністю в біді у всіх сферах і якій було заборонено доступ до будь-яких технологій, досягла такого рівня, коли перебуває на технологічній передовій, а її зброя, як повідомляють ЗМІ, "змінила правила гри", — Заявив Галандарі.

Незважаючи на те, що представник міністерства оборони Ірану не уточнив, про яку саме зброю йдеться, світові ЗМІ почали обговорювати військові технології Ірану після того, як Росія почала масово застосовувати дрони-камікадзе Shahed для обстрілів території України.

Сам же Хамзех Галандарі зазначив в інтерв'ю, що після скасування "жорсткого" ембарго на постачання зброї (13-річне ембарго ООН було знято 18 жовтня 2020 року), кілька країн почали проводити закупівлі іранської зброї нібито для ремонту та відновлення своєї оборонної техніки.

Іранський генерал наголосив на важливості фінансових вигод від експорту зброї, однак зазначив, що Ісламська Республіка орієнтується також на свої релігійні переконання, коли йдеться про продаж зброї іншим країнам.

Іранська зброя для війни в Україні

Нагадаємо, ще в 2022 році в рамках журналістських розслідувань стало відомо, що Іран поставив президенту Росії Володимиру Путіну понад 3500 дронів, які використовуються в рамках тактики випаленої землі в Україні.

Згідно з повідомленнями в соціальній мережі Народної організації муджахедів Ірану (PMOI/MEK), контракт на продаж дронів у РФ передбачав постачання ударних дронів різного типу, у тому числі Shahed-129, Mohajer-6, та дронів-камікадзе — Shahed-136 та Shahed- 131.

На початку лютого 2023 видання The Wall Street Journal повідомило, що Москва і Тегеран мають намір побудувати в Росії завод з виробництва іранських безпілотників, на якому планується виробництво щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.