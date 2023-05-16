"Даже повадки разные": Буданов заявил минимум о троих двойниках Путина (видео)

Комментируя страх Путина за собственную безопасность и использование двойников глава ГУР отметил, что Украина не предпринимает шагов для его ликвидации, хотя это вполне законно.

На параде 9 мая в Москве и в Мариуполе были двойники Путина. Сейчас известно о существовании как минимум троих. Такое заявление сделал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов 16 мая для ISLND TV.

"Путин в Мариуполе был не настоящий. Это разные люди вообще, просто посмотрите по ушам — разные уши. Как минимум есть три человека, у них даже повадки разные", — сказал Буданов.

Комментируя страх Путина за собственную безопасность глава ГУР отметил, что Украина не ставит себе за цель его смерть, хотя это вполне законно.

"Путин является законной целью для Украины, но мы не пытаемся его ликвидировать".

Напомним, немецкое издание Bild в апреле писало, что у Путина есть два типа двойников: одному из них позволяют говорить, а другой обязан молчать. Они отличаются от оригинала формой ушей, носа и другими чертами, которые сложно подделать.

19 апреля глава совета СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на оккупированные территории ездил двойник Владимира Путина. По его словам, для встречи с настоящим президентом РФ людям приходится по две недели сидеть на карантине и соблюдать дистанцию не менее 18 метров во время разговора.

20 марта украинская разведка заявила, что не располагает доказательствами того, что временно оккупированный Мариуполь посетил именно президент РФ Владимир Путин.