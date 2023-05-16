Белый дом не подтвердил факт повреждения системы ПВО Patriot (видео)

Один из чиновников в Вашингтоне указывал, что американцы оценивают степень ущерба ЗРК. В Совете нацбезопасности США предложили помощь в его восстановлении по аналогии с гаубицами.

В Белом доме не подтвердили сведения о возможных повреждениях в Киеве американской передовой системы ПВО Patriot. Об этом сказал 16 мая координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге, который транслировали в YouTube.

"Я не могу подтвердить сообщения о повреждении системы ПВО. Я просто не могу говорить об этом. Если бы россияне нанесли ущерб и систему нужно было бы ремонтировать не в Украине, мы бы в этом помогли", — заявил представитель Совбеза США.

Джон Кирби заявил, что не может подтвердить сообщения о повреждении системы ПВО

Далее чиновник вспомнил о повреждении американских гаубиц, которые использовались на фронте. Данное вооружение нуждалось в восстановлении, гаубицы ремонтировали украинские и американские специалисты, подчеркнул Кирби.

До этого канал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника о вероятном повреждении ЗРК Patriot после ракетного удара ВС РФ 16 мая. Вашингтон, как указал собеседник, оценивает степень ущерба.

Минобороны России в этот же день заявило о якобы поражении системы ПВО Patriot ракетой "Кинжал".

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников недавно подсчитал запасы ракет "Кинжал" у российской армии. ВС РФ уже использовали семь таких ракет в большой войне.

Украинские СМИ подсчитали стоимость ночной ракетной атаки 16 мая. Российское командование потратило на обстрелы около 120 миллионов долларов.