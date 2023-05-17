"Придется долго платить": Буданов рассказал, будут ли ВСУ бомбить города РФ (видео)

Глава украинской разведки считает, что ВСУ принципиально не должны использовать методы страны-агрессора, так как тогда украинские военные ничем не будут отличаться от российских оккупантов.

Украина никогда не использует против России те методы, которые страна-террорист применила против наших граждан. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Island TV, которое было опубликовано 16 мая.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как заставить граждан России прочувствовать все, что сейчас ощущают украинцы, глава разведки заверил, что наша страна никогда не будет использовать для достижения этой цели террористические методы.

"Если возвращаться к какой-то эфемерной бабушке, которая смотрит телевизор, то что вы предлагаете? Посадить ее за решетку?" — задал риторический вопрос Буданов.

По словам главного разведчика Украины, для борьбы с противником есть откровенно террористические методы и есть более или менее цивилизованные. Методы, которые ВС РФ сейчас используют против украинских военных и ирного населения, — террористические. И Украина никогда не станет пользоваться ими, чтобы нанести ответный удар стране-агрессору.

"Вы считаете, что было бы нормальным, если бы мы артиллерией сровняли с землей, к примеру, город Курск? Мне кажется, что эта идея не очень. Чем мы тогда будет отличаться от них (российских военных, — ред.)?" — сказал Буданов.

Он считает, что ВСУ принципиально не должны использовать методы страны-агрессора, так как тогда украинские военные ничем не будут отличаться от российских оккупантов.

Также Кириллу Буданову задали вопрос о том, не считает ли он Москву лишним городом на карте мира.

"Я — не архитектор мира. Поэтому не могу рассуждать лишняя Москва или нет", — ответил он.

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Напомним, несколько ранее Кирилл Буданов поделился своим видением будущего Путина. По словам главы ГУР, у российского диктатора проблемы в чрезмерным употреблением наркотических средств.

Кроме того глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 16 мая, рассказал, как "любители России" убегут из Крыма. По словам главы военной разведки Украины, события в Крыму пойдут по пути других оккупированных территорий. Почитатели Москвы после захода ВСУ выедут в РФ через паромную переправу в Керчи.