Всеобщая мобилизация в Украине: работники ЖЭКов могут вручать повестки, – адвокат

Военкомы часто они обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и коммунальщикам. Сотрудники ЖЭКов должны иметь ведомости для раздачи повесток, объяснил адвокат Ростислав Кравец.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанным мужчинам до сих пор вручают повестки в военкоматы. Призывной документ могут вручить и работники ЖЭКов. Об этом сказал глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

Военкомы не могут лично искать каждого военнообязанного и передать ему повестку, поэтому часто они обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и коммунальщикам, объяснил адвокат.

По словм адвоката, вручние повесток работниками коммунальных организаций вполне законно

"Если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Обратите внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость", — указал он.

По словам Кравца, работник ЖЭК дает военнообязанному повестку, а гражданин ставит подпись на документе, где указана дата и время, тем самым подтверждает получение повестки.

При отказе взять документ работник ЖЭК должен на месте составить акт со свидетелями. Но если коммунальщик просто положил повестку в почтовый ящик, такой документ можно проигнорировать.

"В таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку".

Напомним, что недавно юрист Ростислав Кравец объяснял права и обязанности сотрудников ТЦК. Военкомы не могут задерживать людей на улицах, садить их в автобусы и удерживать в помещении ТЦК.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлена до 18 августа. Мобилизовать в Украине могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Фокус ранее писал, кого из студентов не могут мобилизовать в армию во время особого периода. Студенты очной или дуальной формы обучения могут получить отсрочку от призыва.