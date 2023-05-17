"Это недопустимо": Данилов пригрозил украинцам, фиксирующим работу ПВО (видео)

По словам топ-чиновника, граждане, которые снимают действия украинских военнослужащих, демонстрируют низкий уровень безответственности, что может привести к крайне опасным ситуациям.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что фиксировать работу противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины запрещено. Свое мнение он высказал в телемарафоне.

Случаи, когда граждане снимают на мобильных устройствах действия украинских военных, это, как считает Данилов, можно назвать крайним уровнем безответственности. По его словам, подобные действия провоцируют очень опасные ситуации.

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"Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, те, кто делает такие вещи", – объяснил он.

Секретарь СНБО прокомментировал и заявления Минобороны РФ об уничтожении ЗРК Patriot в Украине. Данилов ответил, что так агрессоры оправдывают свои действия, поскольку "они должны что-то говорить, что-то заявлять".

Ночная атака на Киев 16 мая

В ночь на 16 мая украинская столица подверглась ракетной атаке Вооруженных сил Российской Федерации. Захватчики применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Россияне выпустили максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Обломки воздушных целей были обнаружены на территории Соломенского, Святошинского, Шевченковского, Дарницкого и Оболонского районов Киева.

Блогерша и певица Инна Воронова обнародовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев. Она опубликовала видео в Instagram и подписала "вид с Комфорт тауна". Это спровоцировало волну негодования в украинском обществе. Украинцы призвали наказывать безответственных лиц, способных повредить обороноспособности государства и безопасности людей.

Напомним, журналисты CNN 16 мая сообщили, что предположительно российская ракета повредила ЗРК Patriot. В Белом доме не подтвердили сведения о возможных повреждениях в Киеве американской передовой системы ПВО Patriot.